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Из-за войны в Украине Израиль ужесточает правила репатриации

Причиной законодательных изменений послужила так называемая "паспортная алия"

сегодня, 23:04
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Автор:

Константин Куликов

Израиль ужесточает правила репатриации евреев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Moscowtimes.

Из-за войны в Украине Израиль ужесточает правила репатриации

Кнессет

В ночь на 30 мая Кнессет принял в первом чтении законопроект, который позволяет выдавать загранпаспорт — даркон — лишь людям, которые прожили в стране хотя бы год. Такой порядок действовал до 2017 г.


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Вернуться к прежним правилам заставила "паспортная алия": после начала войны в Украине многие евреи из России, Украины и Белоруссии получили гражданство Израиля, но не стали там жить. Почти каждый третий (32%) из тех, кто получил гражданство в 2022 г., затем покинул Израиль. Особенно велика эта доля среди россиян: 41% репатриантов из России, получив паспорта, вернулись обратно.

"Это в принципе не очень большая потеря. Для поездок по миру новые граждане Израиля могут получить проездной документ "лессе-пассе". Он, в отличие от даркона, выдается на 5 лет, а не на 10 и позволяет без визы въезжать не в 161 страну, а в 54 (включая ЕС), - отмечают журналисты.

Алия — репатриация (понимаемая в данном случае как возвращение на историческую родину) евреев в Государство Израиль, а до основания Государства Израиль — в Страну Израиля. 

На 2016 год среди евреев, проживающих в Израиле, 75 % (4 млн 935 тыс.) родились в Израиле, из них 2 млн 929 тыс. представляли второе или более поколение в Израиле, и 25 % (1 млн 511 тыс.) были репатриантами; таким образом, большинство израильских евреев сегодня — либо репатрианты, либо потомки совершивших алию в первом поколении.

Всего с основания Израиля в 1948 и до 2019 года в страну совершили алию 3,3 миллиона человек.

Тем временем, в Украине могут запретить спам-рассылки и холодные звонки.

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