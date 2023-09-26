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Из-за ветерана дивизии "Галичина" ушел в отставку канадский политик

Энтони Рота ушел в отставку, когда стали известно, что в палате представителей чествовали ветерана дивизии "Галичина"

26 сентября 2023, 23:55
Автор:
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Константин Куликов
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Энтони Рота подал в отставку с поста спикера Палаты представителей Канады из-за скандала с украинским ветераном войны из дивизии "Галичина", которая была сформирована в 1943 году в составе войск СС. Об этом сообщают "Комментарии".

Из-за ветерана дивизии "Галичина" ушел в отставку канадский политик

Энтони Рота

Напомним, Рота пригласил 98-летнего Ярослава Хунка (по другим данным, Ярослава Гунько) в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Владимир Зеленский, премьер Канады Джастин Трюда и канадские парламентарии приветствовали его, как участника борьбы за свободу Украины.


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Позже свои протесты против этого выразила Россия, еврейские организации и Польша. Последняя обвиняет участников дивизии "Галичина" в военных преступлениях против поляков.

"В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда спикер использовал свои полномочия, но таким образом, на мой взгляд, вызвал недовольство Палаты общин и Канады. И в результате этого мы считаем, что он должен сделать соответствующий шаг — уйти с поста спикера", – заявил член парламента Канады Питер Джулиан, комментируя скандальную ситуацию.

После первого сопротивления призывам уйти в отставку, Энтони Рота ушел во вторник после встречи с лидерами партии в Оттаве, передает BBC.

"Я должен уйти с поста вашего спикера", — заявил он в парламенте. — "Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление".

После скандала Рота, который приветствовал Ярослава как "героя", заявил, что не знал о том, что дивизия сражалась на стороне Гитлера. Джастин Трюдо также высказал сожаления о произошедшем.

"Это глубоко позорит парламент Канады и, как следствие, всех канадцев", — заявил он журналистам.

Как пишет BBC, членов дивизии "обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских граждан, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях".

Тем временем, Арестович раскритиковал реакцию Украины на выводы поляков. 

У Зеленского поставили диагноз российской элите.

А российский актер снимает в оккупированном Крыму пропагандистский фильм. 



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