Итоги "Рамштайна-10": о том, что могли опустить

Союзники продолжают работать над увеличением поставок ПВО для защиты украинского неба, а еще для обеспечения успешных контрнаступательных действий Украины. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Телеэфире, комментируя итоги "Рамштайна-10", пишут "Комментарии".



Западные партнеры расширяют возможности подготовки украинских военных

Он напомнил, что у украинских военных есть оперативные потребности в поле боя: мины, минометы, артиллерийские снаряды, боеприпасы, ракеты для установок HIMARS, в том числе GLSDB дальностью 150 километров.

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"По этому вопросу есть ясность, ему уделяется серьезное внимание", — сказал эксперт.

Мусиенко также отметил, что на этом Рамштайне обсуждался вопрос предоставления дополнительных артснарядов, а примерно две недели назад в Стокгольме проходила встреча министров обороны стран Евросоюза, которые тоже обсуждали увеличение производственных мощностей в области оборонной промышленности Европы, необходимых для усиления помощи Украине.

“Мы понимаем, что нам нужно больше для сдерживания наступления русских войск на востоке и уничтожения сил противника. И понимание у партнеров в этом вопросе есть, а также относительно потребностей, касающихся подготовки контрнаступления. Насчет них мы тоже услышали определенную ясность, в частности, в вопросе усиления бронетанковой группы. Около 150 танков должны прийти в Украину, а также должны быть обучены украинские экипажи”, — сказал Мусиенко.

По его словам, расширяются миссии и возможности обучения украинских военнослужащих.

Накануне Рамштайна на встрече британского премьер-министра Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона было договорено о том, что эти страны увеличат обучение украинских морских пехотинцев, дополнил гость эфира.

“Третий момент “Рамштайна” – это, скажем так, наследие на будущее. Мы хотим услышать решение о ракетах средней дальности от 150 километров, а лучше от 300 км. Они необходимы нам для того, чтобы оперативно поражать не только тылы противника, но и дальше. Относительно вопроса авиации мы сейчас слышим о модернизированных МиГ-29. Я так понимаю, что решение уже на подходе и это будет промежуточным этапом перед предоставлением истребителей F-16. Авиационный компонент никто не снимал с повестки дня, но это более долгосрочный вопрос”, — отметил Мусиенко.

Разговоры по противовоздушной обороне можно воспринимать как подготовку к контрнаступательным действиям, считает эксперт.

“Поскольку средства ПВО разные, в частности такие, которые используются сухопутными войсками Украины. И для защиты подразделений, которые будут продвигаться по суше — наши механизированные и десантные бригады — необходимо, чтобы в их составе присутствовали переносные зенитно-ракетные комплексы разных типов. Это нужно для прикрытия и обеспечения безопасности с воздуха. В идеале, конечно, чтобы это делалось с помощью авиации”, – объяснил Александр Мусиенко.

Он также прокомментировал анонсированные ранее сроки поставок оружия и техники в Украину.

“Пока я вижу, что все происходит вовремя. Обратим внимание на те же танки Leopard и Leopard-2. Было обещано, что до конца марта они будут в Украине. Не все 150, а часть. И мы уже видим информацию о том, что первые украинские экипажи прошли обучение на танках этих моделей в Германии и Испании. То есть, мы понимаем, что это в порядке сроков. Конечно, нам хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, решение принималось раньше, но пятинедельный курс обучения нужно пройти. В конце концов мы в этом тоже заинтересованы, чтобы максимально эффективно использовать эти танки на поле боя", — резюмировал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он обратил внимание и на то, что объявленные пакеты помощи от Запада, Соединенных Штатов — с конца прошлого года и до свежих на предыдущем Рамштайне — поставляются в довольно сжатые сроки.

"По причине безопасности мы не обо всем слышим сразу — о поставках вооружений чаще всего пишут уже постфактум. То есть, информация в СМИ о подготовке чего-то к отправке означает, что это, скорее всего, уже есть в Украине”, — сказал Мусиенко.

"Комментарии" также писали о том, что состоялась десятая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). По словам президента Владимира Зеленского, обсуждались боеприпасы, артиллерия, танки, защита украинского неба. Среди прочего, известно, что 150 танков Leopard для обороны Украины пообещали передать девять стран.

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