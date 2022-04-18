Истребители Молдовы: что известно о бортах и могут ли они быть полезны для Украины

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Козлова Альбіна
Информация о том, что Молдова отказалась продать Украине истребители — ложная. По информации украинских военных, наше государство не обращалось с таким запросом, уточнил нардеп Алексей Гончаренко. Во-вторых, военные эксперты говорят, что истребители Молдовы не пригодны к использованию.
Фото иллюстративное / Pixabay
Военный эксперт и историк, главный редактор Думской Олег Константинов рассказал, что самолеты МиГ-29 , которые стоят на молдавском аэродроме Маркулешты, непригодны для использования в боевых условиях. Когда произошел распад советского союза, у Молдовы осталось более тридцати самолетов МиГ-29, все они служили в истребительном полку 119-й истребительной авиадивизии.
В 90-е годы Молдова продала несколько бортов Йемену и США. В течение 2007-2010 Молдова пыталась продать эти шесть истребителей, однако никто не купил их. В последний раз на продажу их выставляли в 2012 году за 8,5 миллиона долларов.
Кроме того, он отметил, что у Молдовы нет такого вооружения, которое необходимо Украине. А государство приютило 150 тысяч наших граждан, бежавших от войны.
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