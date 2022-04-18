Истребители Молдовы: что известно о бортах и могут ли они быть полезны для Украины

Информация о том, что Молдова отказалась продать Украине истребители — ложная. По информации украинских военных, наше государство не обращалось с таким запросом, уточнил нардеп Алексей Гончаренко. Во-вторых, военные эксперты говорят, что истребители Молдовы не пригодны к использованию.

Фото иллюстративное / Pixabay

Военный эксперт и историк, главный редактор Думской Олег Константинов рассказал, что самолеты МиГ-29 , которые стоят на молдавском аэродроме Маркулешты, непригодны для использования в боевых условиях. Когда произошел распад советского союза, у Молдовы осталось более тридцати самолетов МиГ-29, все они служили в истребительном полку 119-й истребительной авиадивизии.

В 90-е годы Молдова продала несколько бортов Йемену и США. В течение 2007-2010 Молдова пыталась продать эти шесть истребителей, однако никто не купил их. В последний раз на продажу их выставляли в 2012 году за 8,5 миллиона долларов.

"Бывший министр обороны Молдовы Валерий Пассат в 2005 году был приговорен к десяти годам лишения свободы за соглашение с США, в результате которого страна якобы потеряла более 50 миллионов долларов. Как бы то ни было, истребители, о которых идет речь, стоят без какого-либо обслуживания под открытым небом уже третье десятилетие. Даже если представить невозможную ситуацию, что с них не сняли все ценное, крылатые машины могут служить разве что в роли музейных экспонатов", — пишет Олег Константинов.

Кроме того, он отметил, что у Молдовы нет такого вооружения, которое необходимо Украине. А государство приютило 150 тысяч наших граждан, бежавших от войны.



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