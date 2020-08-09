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Источник сообщил, признает ли Украина легитимными выборы в Беларуси

Точкой соприкосновения должны стать боевики ЧВК Вагнера

9 августа 2020, 16:10 comments632
Автор:

Владимир Лавский
Источник сообщил, признает ли Украина легитимными выборы в Беларуси

Украина может не признать выборы в Беларуси легитимными, если белорусская сторона не выдаст стране боевиков ЧВК Вагнера, замешанных в преступлениях в Украине. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал "Резидент"

"Наш источник в Офисе президента сообщил, что белоруская сторона начала сливать ЧВКшный кейс России. При этом белорусы ищут различные причины, чтобы затянуть время в переговорах с Украиной. Александр Лукашенко использует Украину, как раздражающий фактор для России в период выборов и для торгов", - сообщает "Резидент". 

Ранее "Комментарии" сообщали, как проходит день выборов в Беларуси. С самого утра Центральный избирательный комитет заявил о рекордной явке на досрочном голосовании. В 2020 году явка за период с четвертого по восьмое августа составила 41,7% избирателей. Причем в Гомельском районе выборы уже можно считать состоявшимися, ведь там свой выбор сделали уже более 50% граждан. 

К утру к окраинам больших городов начали стягивать военную технику. Основное внимание приковано к Минску. По всей столице можно встретить необычно много представителей правоохранительных органов. 

По состоянию на 10:00 уже были зафиксированы задержания минимум 34 наблюдателей, из них более 20 человек - в Минске.



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