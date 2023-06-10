Исландия приостанавливает деятельность посольства в России

Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение приостановить деятельность посольства страны в Москве с 1 августа, учитывая "нынешнюю ситуацию". Об этом, как сообщают "Комментарии", говорится в заявлении МИД Исландии.

Исландия имеет 18 посольств

Ведомство в пятницу сообщило послу России о решении приостановить работу посольства, а также обратилось к Москве с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства, передает "Европейская правда".

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"Это нелегкое решение, поскольку Исландия имеет богатые отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшому внешнеполитическому ведомству Исландии иметь посольство в России", – пояснила Гильфадоттир.

"Я надеюсь, что когда-то условия позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, принятых Кремлем", – добавила она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил исландскую коллегу за принятое решение.

"Россия должна видеть, что варварство ведет к полной изоляции. Я призываю другие государства последовать примеру Исландии", – написал он в Twitter.

Исландия имеет только восемнадцать иностранных посольств, расположение которых выбирает "в соответствии с уровнем экономических, политических и культурных связей или сотрудничества в сфере развития", объясняет МИД страны.

Напомним, что часть российских дипломатов также попросили покинуть Германию и Румынию.

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