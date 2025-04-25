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Иностранные войска на параде в Москве на 9 мая: МИД Украины выступило с заявлением

Украина критикует возможное участие иностранных военных на параде в Москве.

сегодня, 16:35
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Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины заявило, что парад в Москве на 9 мая не имеет отношения к победе над нацизмом. В ведомстве считают, что на параде могут участвовать военные преступники, которые будут маршировать рядом с иностранными войсками, что согласятся приехать в этот день в Россию.

Иностранные войска на параде в Москве на 9 мая: МИД Украины выступило с заявлением

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, как Украина относится к параду в Москве на 9 мая.

"Повторю общее наше отношение к действу, которое Москва будет называть "парадом победы" 9 мая. Мы считаем, что российские военные, которые будут маршировать по Красной площади 9 мая, не только не имеют никакого отношения к победе над нацизмом, но и являются, по всей вероятности, участниками военных преступлений", — сказал Тихий.

По его словам, иностранные войска, желающие принять участие на параде на Красной площади в Москве, должны понимать, что они могут находиться и маршировать рядом с военными преступниками.

"Любые иностранные военные, которые планируют участвовать в этом параде, должны осознавать, что они, по всей вероятности, будут маршировать бок о бок с людьми, которые совершали военные преступления в Украине", — добавил спикер.

Тихий отметил, что Украина во Второй мировой войне потеряла около 8 млн. человек, поэтому цинично высказываться, что Россия одержала победу над нацизмом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров подтвердил участие в параде в Москве на 9 мая. В настоящее время известно 13 иностранных лидеров.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, приедет ли Дональд Трамп в Москву на 9 мая.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1066733.html
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