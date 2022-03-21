Иностранные партнеры подписали заявление относительно обороны Украины: что известно

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.



Верховная Рада, фото из открытых источников

Среди подписантов представители правительств Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США.

"Представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. Искренне благодарны за поддержку Украины в это непростое время", — говорится в сообщении Руслана Стефанчука.

Как сообщил спикер украинского парламента, заявление очень важно для нашего государства, поскольку содержит пункты с требованиями поддержки системы обороны Украины. А именно, обеспечения защиты воздушного пространства над нашим государством, остановки передвижения вражеской техники на территории путем срочного предоставления соответствующего вооружения, оказания гуманитарной помощи украинцам, спасение раненых и беженцев; защиты украинских ядерных объектов от угроз обстрелов и аварийных ситуаций.

Народные депутаты готовят законопроекты о депутатах партий, деятельность которых приостановлена на время действия военного положения в Украине решением СНБО и указом президента. Юристы оценили возможность применения процедуры отзыва депутатов и лишения их мандатов до завершения войны.



Речь идет о таких партиях: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Государство", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты" , "Оппозиционный блок", "Наши" и "Блок Владимира Сальдо".

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