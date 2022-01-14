Игорь Терехов мэр Харькова, но городом управляют другие люди – СМИ

Все время после избрания мэром Харькова Игоря Терехова город живет в состоянии управленческого паралича – об этом в аналитическом материале о ситуации в Харькове пишет издание Главком.



Игорь Терехов. Фото: Facebook

"...после объявления результатов выборов до сих пор политические торги Игоря Терехова с новыми партнерами продолжаются. Ведь на кону остается еще ряд важных вопросов. В их числе – кто займет кресло секретаря горсовета, которое хотят оставить за собой и Терехов, и ОПЗЖ, и "Слуги народа"? Также важно кресло первого заместителя мэра и еще целый ряд влиятельных должностей, в отношении которых пока нет окончательного решения, кому они достанутся", – описывает ситуацию в руководстве Харькова автор публикации.

Автор отмечает, что должностью мэра Игорь Терехов полностью обязан нескольким лицам, чье влияние настолько значительно, что они часто просто игнорируют его и сами назначают своих подопечных на ключевые должности в Харькове. Одним из таких лиц является Игорь Абрамович, депутат Верховной Рады от ОПЗЖ.



"Влияние Абрамовича в городе становится очевидным – он открыто и демонстративно назначает близких к себе людей на высокие должности. Например, в октябре 2021 года горсовет сделал новыми заместителями мэра: по вопросам ЖКХ – Виталия Мельника, по цифровой трансформации (которому в новой структуре переданы полномочия по выделению земли, ГАСИ, сфере МАФ) – Сергею Кузьмину. Эти чиновники были назначены при непосредственном участии Абрамовича и согласованы с Банковой. В связи с тем, что до назначения своих новых заместителей Терехов их даже не знал, в СМИ и среди депутатского корпуса разгорелся публичный скандал", – говорится в статье.

Игорь Терехов стал мэром Харькова по результатам внеочередных выборов в конце октября 2021 с минимальным преимуществом – голосовать пришли менее трети избирателей города. До этого он был исполняющим обязанности мэра, заняв этот пост после смерти Геннадия Кернеса. Вся предвыборная кампания в Харькове отметилась чередой скандалов с фальсификацией документов, с применением админресурса и давления на прессу и политических оппонентов. Само голосование прошло с многочисленными нарушениями избирательного законодательства, о чем неоднократно заявляли независимые наблюдатели.

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