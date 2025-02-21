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Хотят ли украинцы договариваться с РФ: опрос показал неожиданный результат

Украинцы поддерживают прямые переговоры с РФ

21 февраля 2025, 23:14
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Марьян Ощановский

Около 2/3 граждан поддерживают прямые переговоры Украины с Россией о прекращении войны.

Хотят ли украинцы договариваться с РФ: опрос показал неожиданный результат

Большинство украинцев за переговоры с РФ. Фото из открытых источников

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали, что 64% опрошенных украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией. 32% выступили против таких переговоров, а 4% затруднились ответить на вопрос.

В январе прошлого года ситуация была противоположной сегодняшнему: за прямые переговоры с РФ выступали лишь 38% украинцев, в то время как противниками таких переговоров были 59% граждан.

Хотят ли украинцы договариваться с РФ: опрос показал неожиданный результат - фото 2

Число сторонников прямых переговоров с Россией начало ощутимо расти во второй половине 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликово расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/attitudes_toward_specific_european_leaders_21_february.html
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