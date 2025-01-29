"Хотит сделать войну бесконечной": Зеленский ответил Путину за "нелегитимного"

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Марьян Ощановский
Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен".
Зеленский ответил Путину. Фото из открытых источников
Украинский президент подчеркнул, что мировым лидерам следует учесть ошибки предыдущих лет и "уже ушедших со сцены" лидеров.
Как известно, Кремль настаивает на том, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать никакие документы по итогам возможных переговоров с Россией, поскольку "нелегитимен", такое заявление сделал Владимир Путин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.
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