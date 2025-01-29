"Хотит сделать войну бесконечной": Зеленский ответил Путину за "нелегитимного"

Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен".

Зеленский ответил Путину. Фото из открытых источников

"Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной. В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что мировым лидерам следует учесть ошибки предыдущих лет и "уже ушедших со сцены" лидеров.

"У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", – добавил он.

Как известно, Кремль настаивает на том, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать никакие документы по итогам возможных переговоров с Россией, поскольку "нелегитимен", такое заявление сделал Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.