Хороших новостей не будет: украинцев призывали не надеяться на переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп осуществил мечту российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах с США без участия других государств, заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба прокомментировал переговоры с РФ. Фото из открытых источников

"Трамп осуществил мечту Путина – тот всегда стремился решать проблемы напрямую из США, без европейцев или любого другого. По его мнению, это признание равноправия и величия Москвы. Но цель Трампа – не величие Путина, а собственное величие, и где надо будет нажать ради этого на Путина, он нажмет".

Дипломат считает, что начало переговоров между США и РФ еще не означает, что они договорятся.

"Такое уже было во время первого срока Трампа. Путин может еще сильно разочаровать Трампа. Мы лишь в начале процесса, в котором много информационного шума, но нет результатов. Все еще впереди", – отметил бывший глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что реальным индикатором, что Путин идет на соглашение с Трампом, будет снижение интенсивности наступления армии РФ и обстрелов украинских городов.

"Все остальное – разговоры. Но и это не будет означать приближение конца войны, потому что Путин не снял с повестки дня главную цель – уничтожение Украины", — отметил он.

По его мнению, Европа наконец-то осознала, что осталась без поддержки США, что хорошо как для Европы, так и для Украины.

"Однако Европа может увязнуть в дискуссиях о том, что им с этим делать. Это будет плохо для нее и Украины. Если не будет решений, война придет в города стран ЕС, а Америка не придет на помощь", – объяснил он.

Дипломат призвал украинцев не ожидать позитивных новостей в ближайшее время.

"В ближайшие недели не ищите света в новостях. Ищите в близких и в том, что можете сделать для них и для Сил обороны Украины. И помните, что в конце все будет хорошо. И если еще не хорошо, значит это еще не конец", — заявил Дмитрий Кулеба.

Бывший министр также посоветовал гражданам не обманывать себя надеждами на отправку международного контингента в Украину.

"То, что европейские лидеры начали осторожно говорить в голос об отправке своих войск в Украину, а дипломаты прорабатывают возможные форматы — это хорошо, но это не боевые подразделения, чтобы сражаться на нашей стороне, и не полноценные миротворцы, которые будут предотвращать полноценные наступления", — подчеркнул он.