По данным французского агентства AFP, президент Украины Владимир Зеленский упразднил встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем после его посещения саммита БРИКС в России. Однако в ООН этого не подтвердили.

Антониу Гутерриш

Французское издание, ссылаясь на источники в Офисе президента Украины, сообщило, что из-за участия Гутерриша в российском саммите визит в Украину был отменен.

Вместе с тем, заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак в ответе для "Общественного" отметил, что визит Гутерриша не был отменен из-за саммита БРИКС. Он пояснил, что организовать встречу пытаются в удобное для обеих сторон время и вопрос визита обсуждался еще в сентябре во время их предыдущей встречи.

"Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Они [Зеленский и Гутерриш] обсудили визит во время встречи в сентябре", — сказал Хак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава украинского государства Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России. В частности, источник в офисе президента сообщил, что после Казани генсек ООН хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравого смысла и международного права в Казан, якобы сказали журналистам в ОП.

"Комментарии" также рассказывали, что Гутерриш на саммите БРИКС рассказал, какой мир в Украине устроит ООН. По его словам, установление мира должно происходить в рамках международного права. Кроме того, генсек ООН заявил, что все текущие конфликты в мире необходимо разрешать, "сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".



