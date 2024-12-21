Грузинских чиновников, попавших под санкции стран Запада, планируют наградить

Грузинские чиновники, попавшие под санкции США и Великобритании, будут награждены государственным Орденом Чести. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает Голос Америки.

Ираклий Кобахидзе. Фото: Reuters

Премьер подчеркнул, что награждение является не только реакцией на введенные санкции, но признанием заслуг сотрудников Министерства внутренних дел.

"Это не просто ответ на несправедливое решение. Это, прежде всего, признание достойных действий представителей нашего МВД, их человечности и чести", — отметил Кобахидзе.

Премьер объявил, что после инаугурации нового президента Грузии 29 декабря в Орден Чести будет представлен министр внутренних дел и вице-премьер Вахтанг Гомелаур, а также десять других высокопоставленных должностных лиц полиции.

Ираклий Кобахидзе также заявил, что грузинское государство полностью компенсирует любые финансовые потери чиновников, вызванные санкциями.

"Ни один чиновник не останется без поддержки государства, если санкции нанесут им финансовый ущерб", — подчеркнул премьер.

Орден Чести – одна из самых высоких государственных наград Грузии, основанная в 1992 году. Ее вручение осуществляется за особые заслуги перед страной, вклад в развитие науки, культуры, спорта или укрепление международного сотрудничества. .

Санкции против грузинских чиновников, в частности министра Вахтанга Гомелаури, были введены США и Великобританией. Их обвиняют в нарушении прав человека и содействии коррупции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о введении санкций против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и еще 19 человек. Эти санкции будут действовать в течение 10 лет.

14 декабря в стране прошли президентские выборы, по результатам которых новым президентом стал Михаил Кавелашвили. Однако действующая президент Саломе Зурабишвили не признала результаты выборов, обвинив избирательную комиссию в фальсификациях.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.