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Говорили о мире и санкциях: Зеленский сообщил детали встречи с Вэнсом

Стороны обсудили вопросы устойчивого мира и санкций против РФ

сегодня, 17:38
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Марьян Ощановский

Украинский президент Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Говорили о мире и санкциях: Зеленский сообщил детали встречи с Вэнсом

Зеленский встретился с Вэнсом. Фото из открытых источников

Украинский президент сообщил, что во время встречи в Риме обсуждались переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решение.

"Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что стороны коснулись вопроса о необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши общие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира", — прокомментировал глава государства.

Он также поблагодарил весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official
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