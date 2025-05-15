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Готовность № 1: о чем Сибига договорился с Рубио в Турции

У Сибиги также состоялась встреча с сенатором Грэмом

сегодня, 07:36
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в турецкой Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет. Как передает портал "Комментарии", об этом сам Сибига сообщил у себя в сети Х.

Готовность № 1: о чем Сибига договорился с Рубио в Турции

Переговоры в Турции. Фото из открытых источников

"Я встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского по мирным усилиям и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели", – сообщил украинский министр.

По его словам, в ходе переговоров было подробно оговорено логику дальнейших шагов. Также стороны поделились нашими подходами.

В сообщении Андрей Сибига отметил, что подтвердил "твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".

Отметим, издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле. 

Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней сообщит, манипулирует ли им российский лидер Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ответ на вопросы журналистов по поводу возможной стратегии президента России и того, чувствует ли он, что Путин пытается влиять на него, передает CNN.




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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1922761141748424801
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