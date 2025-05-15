Готовность № 1: о чем Сибига договорился с Рубио в Турции

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в турецкой Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет. Как передает портал "Комментарии", об этом сам Сибига сообщил у себя в сети Х.

Переговоры в Турции. Фото из открытых источников

"Я встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского по мирным усилиям и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели", – сообщил украинский министр.

По его словам, в ходе переговоров было подробно оговорено логику дальнейших шагов. Также стороны поделились нашими подходами.

В сообщении Андрей Сибига отметил, что подтвердил "твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".

Отметим, издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.

Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.

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