Готова ли Украина к долгой войне: какой план Зеленского

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Марьян Ощановский
Предложенный президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный период времени, убежден политолог Владимир Фесенко.
Зеленский ищет способы завершить войну. Фото из открытых источников
По мнению политолога, наиболее реалистичным сценарием выглядит максимальная эскалация войны, чтобы заставить Владимира Путина к миру.
По словам эксперта, как и украинские власти, западные партнеры также не хотят продолжения войны.
Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.
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