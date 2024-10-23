Готова ли Украина к долгой войне: какой план Зеленского

Предложенный президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный период времени, убежден политолог Владимир Фесенко.

Зеленский ищет способы завершить войну. Фото из открытых источников

По мнению политолога, наиболее реалистичным сценарием выглядит максимальная эскалация войны, чтобы заставить Владимира Путина к миру.

По словам эксперта, как и украинские власти, западные партнеры также не хотят продолжения войны.

"Во время выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский намекнул об этом, когда сказал "я им говорю о победе, а они мне – о переговорах". Западные партнеры не готовы говорить о долгой войне. Поэтому нужно говорить о том, что делать дальше. В частности, необходимо обсуждать вместе с партнерами компромиссные варианты реализации плана победы, поскольку многое в этом плане их не очень удовлетворяет. К тому же западным партнерам не очень приятно, что их подталкивают к принятию решений, к которым они не готовы", — отметил Владимир Фесенко.

Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема.

"Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины – определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.