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Государства-члены ООН обвинили Россию в искажении реалий конфликта на Донбассе

Россия заявила, что выступает посредником во внутреннем украинском конфликте

сегодня, 11:20
Автор:

Кириєнко Анна

Представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица рассказал, что Россия провела в ООН встречу под прикрытием статуса имплементации Минских соглашений.

Государства-члены ООН обвинили Россию в искажении реалий конфликта на Донбассе

Флаг ООН. Фото: zik.ua

Великобритания, США и Эстония сообщили, что данная встреча была открытой попыткой предоставить ложную и обманчивую информацию относительно конфликта на востоке Украины.

Россия заявила, что она выступает посредником во внутреннем конфликте.

Страны-участницы ООН отвергли это предположение и напомнили, что РФ "спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 000 смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения".

Великобритания, США и Эстония отметили, что поддерживают Минские договоренности и выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

"Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом. Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми инициативами ООН, которые поддерживают конструктивные цели. Это мероприятие, призванное исказить реалии конфликта на востоке Украины, служило только российским интересам", — заявили страны ООН.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила двух россиян, которые пытались устроиться в Национальную гвардию. Мужчины хотели попасть в число украинских военных подразделений, при этом скрывали факт двойного гражданства. Сейчас проверяется информация о причастности двух граждан РФ к спецслужбам Кремля.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, в НАТО заявили, что Россия усилила военное присутствие из-за кризиса в Карабахе и Беларуси.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1905921-rosiya-namagalasya-spotvoriti-realiyi-konfliktu-na-donbasi-v-oon-zayava
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