Государства-члены ООН обвинили Россию в искажении реалий конфликта на Донбассе

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Кириєнко Анна
Представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица рассказал, что Россия провела в ООН встречу под прикрытием статуса имплементации Минских соглашений.
Флаг ООН. Фото: zik.ua
Великобритания, США и Эстония сообщили, что данная встреча была открытой попыткой предоставить ложную и обманчивую информацию относительно конфликта на востоке Украины.
Россия заявила, что она выступает посредником во внутреннем конфликте.
Страны-участницы ООН отвергли это предположение и напомнили, что РФ "спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 000 смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения".
Великобритания, США и Эстония отметили, что поддерживают Минские договоренности и выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.
Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила двух россиян, которые пытались устроиться в Национальную гвардию. Мужчины хотели попасть в число украинских военных подразделений, при этом скрывали факт двойного гражданства. Сейчас проверяется информация о причастности двух граждан РФ к спецслужбам Кремля.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, в НАТО заявили, что Россия усилила военное присутствие из-за кризиса в Карабахе и Беларуси.
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