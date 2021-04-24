Гончаренко: Основной союзник Украины – США

Основной союзник Украины – США, которые также помогают в борьбе с российской агрессией. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко ( фото из открытых источников)

"Есть вещь, которая является важной, основной союзник США вне НАТО. Ряд стран имеют такой статус, и Украина может его получить. Я зарегистрировал обращение к Конгрессу США с просьбой о поддержке этого статуса и движения в этом направлении. Давайте используем это окно", – сказал он.

По его словам, сегодня настоящий братский народ украинцев – Соединенные Штаты Америки.

Ранее Алексей Гончаренко обвинил российскую делегацию в том, что они ведут себя, как в Государственной Думе у себя в России, и посоветовал им вести себя так, как положено в Совете Европы. Видео выступления Алексей разместил на своем канале в Telegram. "Знаете, господа Слуцкий и Толстой, это там вы — граф Толстой, а здесь вы — просто...простой", — удовлетворенно и многозначительно заявил Гончаренко, выступая на заседании ПАСЕ. Леонид Слуцкий обратился к президенту ПАСЕ с обвинениями в адрес Гончаренко в том, что тот оскорбляет "президента суверенного государства Российской Федерации". В своем выступлении он заявил, что Гончаренко называет себя собакой, и процитировал поговорку "Собака лает — караван идет". Гончаренко, в свою очередь, усомнился в знании российской делегацией английского языка и возмутился из-за того, что один делегат другого может называть собакой, и в ПАСЕ никто не обращает на это внимания.

Фразу про Петра Толстого от Алексея Гончаренко мы уже слышали, однако не в публичном выступлении, как сегодня, а когда он снял видео, где называет главу российской делегации негодяем и убийцей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!