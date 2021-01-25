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Главаря "ДНР" Пушилина могут убить, как и Захарченко, – Грымчак

Он не контролирует "республику"

сегодня, 15:18
Автор:

Гриниченко Дима

Главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина могут ликвидировать так же, как и его предшественника Александра Захарченко, так как он абсолютно не контролирует так называемую "народную республику", такое мнение высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Обозреватель.

Главаря "ДНР" Пушилина могут убить, как и Захарченко, – Грымчак

Пушилин и Захарченко: Фото ДС

По словам Грымчака, Александр Захарченко в свое время хотел создать на Донбассе своеобразную "Малороссию", однако через пару месяцев он погиб после взрыва в кафе под названием "Сепар" в центре Донецка.

Грымчак отметил, что и в случае Пушилина такой вариант развития событий вполне возможен. Однако политик добавил, что смена "руководителя республики" ни на что не повлияет.

Он сказал, что руководители оккупантов ничего не решаю, в том числе вопросы присоединения к России или даже передислокации военного батальона с одной позиции на другую.

Грымчак заявил, что Пушилин контролирует только своё кабинет и приемную, все остальное там контролируют другие люди.

Денис Пушилин занимает "пост главы ДНР" с ноября 2018 года, после того, как предыдущий главарь террористов Александр Захарченко погиб после взрыва в центре Донецка от заложенной взрывчатке в кафе "Сепар".

С 2011 по 2013 год Пушилин был членом движения "МММ" Сергея Мавроди и даже баллотировался в Верховную Раду от одноименной партии, однако набрал меньше одного процента голосов избирателей (77 голосов).

Ранее "Комментарии" сообщали, что Пушилин признался, что они обстреляли жилые кварталы с мирными жителями.

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Источник: https://plus.obozrevatel.com/crime/pushilin-mozhet-povtorit-sudbu-zaharchenko-gryimchak.htm?_gl=1*jzyc4u*_ga*OTA5NTcwNDk2LjE2MTEzMTg1Mjk.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTU3OTI2NS42LjEuMTYxMTU3OTI2Ni4w&_ga=2.181954215.1289717692.1611558002-909570496.1611318529
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