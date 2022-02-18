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Глава Пентагона позвонил министру обороны России: о чем говорили

Телефонные переговоры прошли по инициативе американской стороны

сегодня, 17:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В эту пятницу 18 февраля глава американского министерства обороны Ллойд Остин разговаривал по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу, обсудив "вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес". Об этом информируют российские СМИ, ссылаясь на информацию из Министерства обороны РФ.

Глава Пентагона позвонил министру обороны России: о чем говорили

Руководители ведомств говорили о безопасности в мире (фото из открытых источников)

В оборонном ведомстве России предоставили информацию, что общение состоялось по инициативе представителей Соединенных Штатов.

По информации, обнародованной на сайте российского оборонного ведомства, российским и американским министрами были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, которые интересовали обе стороны.

Важно, что несколько раньше, 12 февраля глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу уже провел общение со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Пентагон проинформировал журналистов, что руководители оборонных ведомств обеих стран обсуждали увеличение РФ войск на Крымском полуострове и на границах с Украиной.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Пентагоне рассказали о перехвате Россией американских самолетов. По информации Пентагона, на днях самолеты России три раза перехватывали американские самолеты патрулирования, двигавшиеся над Средиземным морем. Сообщается, что самолеты США находились в международном воздушном пространстве, когда к ним приближались воздушные суда РФ. По словам спикера Министерства обороны США Майка Кафки, информация о непрофессиональном перехвате трех самолетов ВМС США P-8A воздушными силами России в международном воздушном пространстве над Средиземным морем подтверждена. Инцидент произошел в минувшие выходные.


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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/13756587
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