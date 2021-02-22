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Где провел выходные Петр Порошенко (Видео)

О своих намерениях поехать в эту страну политик не сообщал

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, куда отправился бывший президент Украины в эти выходные. Данную информацию сообщает Telegram канал "Карточный Офис".

Где провел выходные Петр Порошенко (Видео)

Куда ездил Петр Порошенко на выходных. Фото: klymenko-time.com

По информации ресурса, Петр Алексеевич в эти выходные посетил Стамбул. Там он встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Почему произошла встреча, о чем говорили лидеры и почему Порошенко публично не сообщил о поездке — неизвестно.

Отмечается, что Порошенко уже вернулся в Киев. Его успели зафиксировать во время полета.

Напомним, что ранее экс-президент Украины приобрел телеканал и стал официальным владельцем канала "Прямой". По словам политика, это единственный способ защитить СМИ от власти.

Вероятно, покупка телеканала Петром Порошенко связана с закрытым заседанием СНБО, которое состоялось девятнадцатого февраля в Офисе президента. Ранее ходили слухи, что именно во время этой встречи могут быть введены санкции в отношении "Прямого".

Однако эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко отмечает, официальное признание екс-президента Петра Порошенко, что именно он владелец телевизионного канала "Прямой" — ложный ход. Детальное мнение специалиста читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко не может быть владельцем "Прямого" и других любых СМИ, поскольку он народный депутат. Аргументацию Корниенко можно посмотреть здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что в Украине не должно быть неприкасаемых перед законом и при наличии оснований можно "запретить" и Порошенко, и Зеленского, и самого Кравчука. Более подробно читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/office_ua/408?single
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