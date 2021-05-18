Где может пройти встреча Байдена и Путина

Стало известно наиболее вероятное место встречи президента Америки Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. Данную информацию пишут российские СМИ, в частности "Коммерсант", ссылаясь на источники в российском правительстве.

Где могут встретиться Байден и Путин - вероятное место. Фото: ria.ru

Издание отмечает, что встреча между главами стран вероятно пройдет в Швейцарии.

Анонимный источник сообщает изданию, что решение во многом будет зависеть от будущих переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Встреча запланирована на 19-20 мая.

Однако официально Кремль не комментировал предстоящую встречу.

С другой стороны, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала об активном поиске нейтральной страны для разговора президентов. Также пресс-секретарь отметила, что перед встречей следует решить ключевые разногласия между США и Россией.

Стоит отметить, что разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным должен состояться в июне, когда президент США будет находиться в Европе для встречи "семерки" и переговоров с союзниками в НАТО в Брюсселе.

Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что в большой политике всегда происходят большие разборки и большое "разделение" территории. Например, сейчас многие считают, что нынешний президент Штатов Джозеф Байден может "дать прикурить" главе РФ Владимиру Путину. Так, по словам экс- заместителя генсекретаря НАТО, почетного члена Атлантического совета Алексендр Вербшоу, Байден уже продемонстрировал России, что он является "новым шерифом в городе". Бывший политик убежден, что США больше не собираются, как во времена Трампа, толерантно относиться к агрессии и политическим войнам РФ. По просьбе издания "Комментарии" эксперты детально проанализировали это утверждение. Их мнения читайте здесь.

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