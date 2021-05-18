logo
Русский Українська

BTC/USD

45219.15

ETH/USD

3487.82

LTC/USD

313.90

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Где может пройти встреча Байдена и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Где может пройти встреча Байдена и Путина

Российские СМИ сообщили, где вероятнее всего может пройти встреча президента Америки Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина

сегодня, 13:05
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно наиболее вероятное место встречи президента Америки Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. Данную информацию пишут российские СМИ, в частности "Коммерсант", ссылаясь на источники в российском правительстве.

Где может пройти встреча Байдена и Путина

Где могут встретиться Байден и Путин - вероятное место. Фото: ria.ru

Издание отмечает, что встреча между главами стран вероятно пройдет в Швейцарии.

Анонимный источник сообщает изданию, что решение во многом будет зависеть от будущих переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Встреча запланирована на 19-20 мая.

Однако официально Кремль не комментировал предстоящую встречу.

С другой стороны, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала об активном поиске нейтральной страны для разговора президентов. Также пресс-секретарь отметила, что перед встречей следует решить ключевые разногласия между США и Россией.

Стоит отметить, что разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным должен состояться в июне, когда президент США будет находиться в Европе для встречи "семерки" и переговоров с союзниками в НАТО в Брюсселе.

Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что в большой политике всегда происходят большие разборки и большое "разделение" территории. Например, сейчас многие считают, что нынешний президент Штатов Джозеф Байден может "дать прикурить" главе РФ Владимиру Путину. Так, по словам экс- заместителя генсекретаря НАТО, почетного члена Атлантического совета Алексендр Вербшоу, Байден уже продемонстрировал России, что он является "новым шерифом в городе". Бывший политик убежден, что США больше не собираются, как во времена Трампа, толерантно относиться к агрессии и политическим войнам РФ. По просьбе издания "Комментарии" эксперты детально проанализировали это утверждение. Их мнения читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kommersant.ru/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ