Гарантии от Трампа и переговоры с россиянами: Зеленский рассказал о своих шагах к завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В ходе разговора Фридман поделился своей мечтой, в которой 25 января Зеленский, Трамп и Путин садятся за стол переговоров, договариваются о прекращении огня, заключают соглашение о гарантиях безопасности и подписывают соответствующий договор. В ответ Зеленский отметил, что переговоры с Трампом должны предшествовать любым дискуссиям с Россией. По его словам, Украина, прежде всего, должна обсудить с президентом США возможности остановить войну и сдержать российского диктатора Владимира Путина.

"Я думаю, 25 января или в другой день мы (речь об Украине – ред.) садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевым фактором является гарантия безопасности для Украины. Если Трамп предложит такие гарантии, это станет основой для переговоров с россиянами. Зеленский подчеркнул, что невозможно просто сесть за стол переговоров сразу трем сторонам без предварительных договоренностей.

"И только так, а не просто сразу сели втроем", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что просил перед вторжением России . Украина перед началом российского вторжения просила у западных союзников две вещи оружие и превентивные санкции против России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на YouTube-канале Офиса президента. Зеленский объяснил, что перед началом войны было много прогнозов и разговоров, из-за чего он обращался в США и другие страны Запада.



