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Гаага будет просить у ЕС временно отменить санкции против РФ: известная причина

У муниципалитета Гааги подписан долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом"

25 августа 2022, 21:25 comments1434
Автор:

Лиля Воробьева
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Администрация города Гааги будет просить у ЕС о временном снятии с России санкций. В городе в Нидерландах объясняют, что просто не могут найти другого поставщика газа. Об этом пишет Reuters .

Гаага будет просить у ЕС временно отменить санкции против РФ: известная причина

Санкции против России (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что мэрия города подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа. Но санкции, введенные против РФ после полномасштабного вторжения в Украину, заставляют правительства других стран расторгнуть действующие с российскими компаниями контракты до 10 октября.

Поэтому город должен найти другого поставщика вместо "Газпрома". Но, как сообщили в муниципалитете, после проведения в июне и июле общеевропейского тендера по поставкам газа ни одного потенциального поставщика привлечь не удалось.

"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы обеспечить безопасность поставок и облегчить переговоры", — говорится в официальном обращении города.

Напомним, что "Комментарии" писали о газовой войне Кремля . "Газпром" без предупреждения увеличил давление в приграничном участке украинской газотранспортной системы. Специалисты Оператора ГТС обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", что потенциально может привести к аварии на объекте, говорится на сайте оператора. Кроме того, в "Газпроме" заявили, что намерены сократить поток газа по газопроводу "Северный поток-1", поскольку останавливают еще одну турбину для ремонта. Президент Украины Владимир Зеленский призывает европейцев избивать ответ, усиливая санкции и не вестись на газовые провокации РФ.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/dutch-city-hague-seeks-exemption-eu-sanctions-against-russia-2022-08-25/
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Обсуждения

Олег

25 августа 2022, 21:39

Ігор, лось сохатый

Ігор

25 августа 2022, 21:28

Нехай дровами та кізяками опалюють. Не треба було лізти у православну банку з корумпованими павуками. Головою треба було думати, коли розпалювали конфлікт. Доброго вечора, ми розікрали свою Україну!

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