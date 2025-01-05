ФСБ точит зубы на одиозного приспешника Путина: военный предсказал его судьбу

Режим Рамзана Кадырова в Чечне падет без поддержки России и лично российского правителя Владимира Путина. Как передает 5 января портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" выразил главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани. По словам военного, Путин дал Кадырову полный карт-бланш, поэтому тот удерживает свою власть.

Режим Рамзана Кадырова падет после исчезновения Путина. Фото: Рамзан Кадыров / Telegram

"Пока есть Путин, есть Кадыров. Но как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет. Он не сможет договориться с новым лидером, особенно если это будет ставленник ФСБ. Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос", — отметил Шишани.

Он отметил, что кадыровцы — это личная гвардия Путина, которая помогает ему контролировать Чечню. Их связывают общие преступления: убийства политических оппонентов, правозащитников и журналистов.

"Если Россия развалится, то сам народ Чечни свергнет Кадырова. Без поддержки России его режим не продержится и двух-трех месяцев. Люди устали от репрессий и готовы на все, чтобы избавиться от него", — сказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия.

Шишани предположил, что украинские воздушные атаки на Чечню в 2024 году могли подпортить авторитет Кадырова. Но этого недостаточно, чтобы свергнуть его режим.

Как сообщал портал "Комментарии", Рамзан Кадыров потребовал ликвидировать в Чечне салоны красоты, которые рекламируют свои услуги с использованием фотографий моделей "в неподобающем для мусульманок виде". Российский оппозиционер Аббас Галямов отмечает, что, исламизация Чечни идет полным ходом. Он полагает, что это тонкий политический расчет главы Чечни. Кадыров так часто повторял, что он "пехотинец Путина" и декларировал свою лояльность России, что, окажись он перед необходимостью объявить о выходе из состава РФ, ему будет трудно это сделать без некоторой потери лица. При этом, как считает Галлямов, исключать, что такой шаг потребуется, он не может. Отношения с федеральным центром у Кадырова, мягко говоря, непростые и в какой-то момент могут быстро испортиться.

Портал "Комментарии" приводил также мнение эксперта по вопросам информационных войн Дмитрия Золотухина о том, что Путину после того, как над Грозным сбит азербайджанский самолет, приходится выбирать между Кадыровым с одной стороны и Реджепом Эрдоганом с Ильхамом Алиевым — с другой.