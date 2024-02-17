Формула мира на паузе. Почему Украина не может провести саммит по окончанию войны

Украинские власти стремятся провести в марте саммит с участием мировых лидеров, на котором будет обсуждаться формула мира, которую предложил Владимир Зеленский.

Зеленский предложил мировым лидерам формулу мира. Фото из открытых источников

В то же время, как пишет издание Bloomberg, из-за отсутствия кворума саммит, вероятно, перенесут на апрель или май.

Как отмечает издание, причиной переноса мероприятия может стать отсутствие кворума мировых лидеров. В частности, одобрительный ответ об участии в саммите не предоставил Китай.

Издание отмечает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стремится встретиться с китайским коллегой Ван на Мюнхенской конференции безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие во встрече на высоком уровне, но произойдет ли такая встреча, пока неясно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.