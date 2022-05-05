Финпомощь от стран ЕС: Румыния выделит 70 млн евро для поддержки украинской экономики

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Нарожный Дмитрий
Власти Румынии выделят 70 миллионов евро финансовой
помощи в поддержку экономики Украины.
Румыния снова предоставит финансовую помощь Украине. Фото: Госагентство развития туризма
Об этом в своем выступлении заявил
премьер-министр Румынии Николае Чуке на Международной донорской конференции
высокого уровня для Украины в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам главы румынского правительства, эти
деньги пойдут на помощь украинским переселенцам.
Чуке отметил, что ранее румынское
правительство предоставило более 6 млн евро в поддержку Украины, а также
выделяло гуманитарную помощь.
Премьер-министр Румынии добавил, что его страна также либерализовала транзит украинского экспорта через румынскую границу. В частности, это касается перевозки сельскохозяйственной продукции.
Всего, как передает "Укринформ", во время конференции международные доноры собрали 6,5 миллиардов долларов. Об этом во время объявления итогов конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Об этом во время объявления итогов конференции
заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Инициаторами мероприятия выступили
премьер-министры Польши и Швеции Матеуш Моравецкий и Магдалена Андерссон.
Цель конференции – сбор денег на гуманитарные нужды Украины. Партнерами события являются президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телемарафона заявлял, что Международный валютный фонд создал специальный счет, через который каждый месяц Украине будет перечисляться 5 млрд долларов.
Перед этим, по данным The Washington Post, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина запросила у США 2 миллиарда долларов экстренной экономической помощи в месяц.
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