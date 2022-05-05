Финпомощь от стран ЕС: Румыния выделит 70 млн евро для поддержки украинской экономики

Власти Румынии выделят 70 миллионов евро финансовой помощи в поддержку экономики Украины.

Румыния снова предоставит финансовую помощь Украине. Фото: Госагентство развития туризма

Об этом в своем выступлении заявил премьер-министр Румынии Николае Чуке на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы румынского правительства, эти деньги пойдут на помощь украинским переселенцам.

Чуке отметил, что ранее румынское правительство предоставило более 6 млн евро в поддержку Украины, а также выделяло гуманитарную помощь.

Премьер-министр Румынии добавил, что его страна также либерализовала транзит украинского экспорта через румынскую границу. В частности, это касается перевозки сельскохозяйственной продукции.

Всего, как передает "Укринформ", во время конференции международные доноры собрали 6,5 миллиардов долларов. Об этом во время объявления итогов конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом во время объявления итогов конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Инициаторами мероприятия выступили премьер-министры Польши и Швеции Матеуш Моравецкий и Магдалена Андерссон.

Цель конференции – сбор денег на гуманитарные нужды Украины. Партнерами события являются президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телемарафона заявлял, что Международный валютный фонд создал специальный счет, через который каждый месяц Украине будет перечисляться 5 млрд долларов.

Перед этим, по данным The Washington Post, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина запросила у США 2 миллиарда долларов экстренной экономической помощи в месяц.





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