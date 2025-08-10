Фицо сделал новое скандальное заявление об Украине: в МИДе решительно ответили

Министерство иностранных дел Украины осудило слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в очередной раз сделал провокационное и оскорбительное заявление в адрес Украины. В Киеве считают, что подобная риторика не только подрывает добрососедские отношения, но играет на руку России.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Словацкий премьер Роберта Фицо в недавнем выступлении использовал фольклорную аллегорию, чтобы описать потенциальные последствия возможных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Неважно, бьются ли слоны, или занимаются сексом — всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава — в данном случае, Украина", — сказал Фицо.

В МИД Украины назвали заявление Фицо "откровенно оскорбительным" и свидетельствующим о непонимании истинных причин российской агрессии.

"Досадно, что глава правительства государства-члена ЕС позволяет себе подобную риторику в адрес народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы", — говорится в комментарии МИД.

Дипломаты призвали воздерживаться от использования "недружественных фольклорных аллегорий" и попыток повысить политические рейтинги благодаря подобным высказываниям. В МИД напомнили, что словацкий народ с самого начала полномасштабного вторжения РФ демонстрировал солидарность с Украиной, принимая беженцев и оказывая гуманитарную помощь.

"На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые на протяжении всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ", — подчеркнули в министерстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два друга Путина неожиданно поддержали санкции против РФ.

Также "Комментарии" писали, что Словакия призвала простить Россию. В МИД Украины ответили.