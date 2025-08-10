Фицо сделал новое скандальное заявление об Украине: в МИДе решительно ответили

Рубрики
Министерство иностранных дел Украины осудило слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в очередной раз сделал провокационное и оскорбительное заявление в адрес Украины. В Киеве считают, что подобная риторика не только подрывает добрососедские отношения, но играет на руку России.
Роберт Фицо. Фото: Reuters
Словацкий премьер Роберта Фицо в недавнем выступлении использовал фольклорную аллегорию, чтобы описать потенциальные последствия возможных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В МИД Украины назвали заявление Фицо "откровенно оскорбительным" и свидетельствующим о непонимании истинных причин российской агрессии.
Дипломаты призвали воздерживаться от использования "недружественных фольклорных аллегорий" и попыток повысить политические рейтинги благодаря подобным высказываниям. В МИД напомнили, что словацкий народ с самого начала полномасштабного вторжения РФ демонстрировал солидарность с Украиной, принимая беженцев и оказывая гуманитарную помощь.
