На фоне проведения Саммита мира в Швейцарии швейцарские правые выразили резкую критику, утверждая, что это событие нарушает принцип нейтралитета их страны. По данным Reuters, величайшая политическая сила в нижней палате швейцарского парламента, Швейцарская народная партия (SVP), подчеркивает, что нейтралитет является ключевым элементом процветания Швейцарии. Они даже уже начали инициативу по проведению референдума с целью внесения этого принципа в конституцию страны.

Саммит мира в Швейцарии (фото из открытых источников)

"Конференция ничего не достигнет. Все это – абсолютный фарс и позор для нашей страны", – заявил глава молодежного крыла SVP Нильс Фихтер в комментарии российскому телеканалу RT.

По данным Reuters, проведение саммита действительно вызвало активные дебаты в Швейцарии относительно того, стоит ли стране избавиться от своего нейтралитета, ставшего неотъемлемой частью швейцарского национального характера.

"Сейчас мы в опасности, и это большая опасность, что Швейцария позволит вовлечь себя в мировую войну", – говорит Фихтер.

Кремль активно подпитывает эти страхи, публично заявляя, что Швейцария стала "открыто враждебной" в Россию из-за поддержки западных санкций, что делает ее непригодной для миротворческой медиации.

Reuters также напоминает, что российская агрессия в Украине уже вынудила две европейские страны, Швецию и Финляндию отказаться от своего традиционного нейтралитета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили на реакцию Зеленского по условиям Путина о переговорах. Российский диктатор Владимир Путин выставил свои условия по окончании войны в Украине. На них ответил президент Владимир Зеленский, указавший, что это не условия мирных переговоров, а капитуляция Украины. Теперь на слова Зеленского ответили в Кремле.