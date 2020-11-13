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Facebook удалил аккаунт скандального польского политика из-за того, что тот называл Украину врагом

Аккаунт Януша Корвина-Микке имел наибольшее среди польских политиков число подписчиков. Оно составляло более 780 тысяч человек

сегодня, 22:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

Администраторы социальной сеть Facebook заблокировали аккаунт польского политического деятеля Януша Корвина-Микке. Эту новость он сообщил своим подписчикам в Twitter. Корвина-Микке заявил, что удаление его аккаунта – это происки фашистов и большевиков. 

Facebook удалил аккаунт скандального польского политика из-за того, что тот называл Украину врагом


Известно, что польский политик является лидером ультраправой партии Польши "Конфигурация". Он известен своими пророссийскими и антиевропейскими взглядами и постоянно критикует в социальной сети политику властей нашей страны, называя украинцев врагами Польши, а также открыто поддерживает аннексию Крыма Россией.  Да и в принципе, Россию он считает дружественным Польше народом. Польскому скандальному политику запрещен въезд в Украину, кроме того, Офис Генпрокурора возбудил в отношении его дело. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что общее количество иностранцев, изъявивших желание иммигрировать в нашу страну в текущем году достигло почти 9 тыс человек, треть из них – 2857 иммигрантов – это граждане России. Согласно информации, предоставленной Государственной миграционной службой Украины, за последние шесть лет Россию покинули почти 52 тыс жителей, отдав предпочтение проживанию в нашей стране.



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Источник: https://bykvu.com/ru/bukvy/facebook-vydalyv-storinku-polskoho-polityka-iakyi-nazyvav-ukrainu-vorohom/
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