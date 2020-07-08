Евросоюз относится к Украине как метрополия к бесправной провинции, - Фесенко

В экономических отношениях Евросоюза и Украины все четче прослеживается риторика общение "метрополии с бесправной провинцией", заявил политолог Владимир Фесенко "Газете.Юа". Так он прокомментировал письмо главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу проекта изменений в закон "О государственных закупках".

"Ирония ситуации в том, что изменениями к закону "О государственных закупках" предполагается ввести требования по локализации производства в машиностроении, которые в странах Европейского Союза давно и успешно действуют, - отмечает политолог. - По сути, речь идет об имплементации в украинское законодательство европейских норм. Но глава представительства ЕС, похоже, считает, что "провинции" Украина не разрешено то, чем пользуется "метрополия". Исходя из этого, удивительно, что в своем письме Матти Маасикас говорит о "существенных нарушениях основ равных отношений и недискриминации". Риторика общения метрополии с бесправной провинцией в отношениях ЕС и Украины является недопустимой".

По мнению Фесенко, пилотный проект для машиностроения, предусматривающий требования по локализации при государственных закупках, является стимулом, в том числе и для европейских инвестиций в украинскую экономику.

"Экономически сильная Украина стратегически более выгодна Евросоюзу не только как бизнес-партнер, но и с точки зрения глобальной безопасности. Попытка хотя бы в пилотном проекте дать шанс на спасение украинского машиностроения - интерес не только Украины, но и ЕС. Кроме того, это проверка искренности декларируемых намерений Евросоюза инвестировать в Украину. Европейские производители автобусов, трамваев, другой техники, могут свободно открывать полное или частичное производство в Украине, и этим выполнить требования по локализации при государственных закупках", - подчеркнул политолог.

Напомним, письмо посла ЕС Маасикаса жестко раскритиковал политик Виктор Медведчук.

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