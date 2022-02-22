Евросоюз готовит санкции против 350 депутатов Госдумы: им запретят въезд в Европу

Стало известно, что Европейская комиссия уже подготовила пакет санкций против России, признавшей самопровозглашенные Л/ДНР независимыми республиками. В частности, издание "Reuters" сообщило, что в так называемый "черный список" попадут все голосовавшие за это решение депутаты Госдумы России. Передает портал "Комментарии".

Государственная Дума РФ. Фото из открытых источников

По информации источников информагентства Reuters, в Евросоюзе продолжается заключительное согласование этих санкционных решений. В частности, всем депутатам, поддержавшим независимость самопровозглашенных республик Л/ДНР на территории Украины, запретят въезд в страны Евросоюза, а их активы в Европе будут заморожены.

Среди санкций, рассматриваемых в ЕС, также запрет на торговлю российскими государственными облигациями, а также импорт и экспорт товаров с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал представителям СМИ, что санкции ЕС примет до конца дня.

"В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем к нему совместное решение", – заявил Шольц.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что, учитывая размещение российских войск в Беларуси, ЕС может рассматривать ее как соучастницу агрессии против Украины. В Евросоюзе считают, что Беларусь аннексирована Россией, так что на ее правительство будут возложены такие же санкции, что и на Москву, если произойдет вторжение в Украину с ее территории. По мнению Борреля, эта страна становится государством-сателлитом России.

Читайте также: Стало известно, кого из российских олигархов коснутся санкции Великобритании





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!