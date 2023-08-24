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Европейские дипломаты подхватили флешмоб Кулебы со словами гимна Украины

Европейские дипломаты "спели" в социальных сетях гимн Украины.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил устроить небольшой флешмоб в социальных сетях, связанный со словами украинского гимна.

Европейские дипломаты подхватили флешмоб Кулебы со словами гимна Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Кулеба опубликовал на своей странице в Twitter первые строчки гимна Украины: "Ще не вмерла України і слава, і воля". К украинскому министру присоединились его коллеги из других иностранных министерств и "спели" слова с одного из главных государственных символов Украины.


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Европейские дипломаты подхватили флешмоб Кулебы со словами гимна Украины - фото 2

Первой отреагировала министерша иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, дополнившая текст словами: "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля". Следующим ответил в комментариях глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна словами: "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

"Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці", — добавляет министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра. Далее гимн Украины продолжил руководитель латвийского МИДа Габриелюс Ландсбергис написавший: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Таким образом, европейские дипломаты показали поддержку Украине, поздравили с Днем Независимости и "спели" украинский гимн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что турецкая компания подарила Украине военную технику в День Независимости. 

Также "Комментарии" писали, что у украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости. Результаты опроса свидетельствуют, что 10 лет назад День Независимости не имел такой важности среди украинцев, однако после полномасштабного вторжения интерес к национальному празднику возрос. Теперь День Независимости Украины на третьем месте среди любимых праздников.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1694680967380647981
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Обсуждения

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сегодня, 15:17

Иностранные послы знают наш Гимн! А наши журналисты все никак не могут выучить где Латвия и где Литва!


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