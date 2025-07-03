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Европа не поможет: Зеленский о прекращении помощи США

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки

3 июля 2025, 18:25
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Кречмаровская Наталия

На днях стало известно о прекращении военной помощи Соединенных Штатов Украины. Сообщалось, что США прекратили поставки вооружения, согласованные во время президентства Джо Байдена. В Министерстве обороны Украины отметили, что по состоянию на 2 июля Украина не получала официальных уведомлений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи.

Европа не поможет: Зеленский о прекращении помощи США

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, Президентом Европейского совета Антониу Коштою и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен прокомментировал ситуацию.

"Мы рассчитываем на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить. Особенно если мы говорим о ракетах для систем Patriot. Это критически важно. И когда мы говорим о системах ПВО", — отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что Украина рассчитывает и на собственное производство. Однако для этого необходимо финансирование. По его словам, этот вопрос среди других обсуждал во время визита в Данию. Зеленский подчеркнул, что у Украины хорошие отношения с европейскими странами.

"Что касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами и их поддержки, то я надеюсь, что возможно завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", — отметил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во время саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заинтересовало американского лидера.




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Источник: https://www.youtube.com/live/KtjwFANmYh8
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