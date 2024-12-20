Еврокомиссар призвал ЕС конфисковать замороженные активы России для возмещения Украине

Европейский Союз должен изучить возможность применения более решительных мер, таких как конфискация замороженных активов Российского центрального банка, чтобы компенсировать ущерб Украине. Об этом заявил Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике, в интервью Bloomberg.

Российские активы нужно передать Украине. Фото: korrespondent.net

"Мы, безусловно, должны тщательно рассмотреть все варианты", – отметил он.

Он подчеркнул, что международное право предусматривает принцип, согласно которому агрессор несет ответственность за нанесенные им разрушения.

"Поэтому мы должны найти способы заставить Россию компенсировать ущерб, который он причиняет Украине", — добавил он.

Как сообщает Bloomberg, дипломатические круги ЕС сейчас оценивают экономические и финансовые риски по конфискации российских активов и передаче их Украине. Этот вопрос стал особенно актуален в связи с возможностью сокращения или прекращения поддержки США после инаугурации Дональда Трампа.

До этого времени ЕС и страны "Большой семерки" использовали средства, полученные от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, для финансирования помощи Украине. В рамках плана "Большой семерки" была разработана схема, согласно которой эти средства идут на поддержку кредитного пакета на 50 миллиардов евро для Киева.

Euroclear, брюссельская клиринговая компания, владеет крупнейшим пакетом замороженных активов России на сумму 180 миллиардов евро. Генеральный директор компании Валери Урбен предупредила, что конфискация этих активов может иметь риски.

Несколько стран ЕС, в частности Германия, Бельгия и Люксембург, а также Европейский центральный банк, все еще выражают обеспокоенность тем, что конфискация может нарушить принцип государственного иммунитета по международному праву, а также оказать негативное влияние на роль евро как резервной валюты и финансовую стабильность еврозоны.

Домбровскис заявил, что любые действия должны иметь "юридическое обоснование", чтобы избежать возможных судебных тяжб и одновременно сохранить финансовую стабильность.

"Мы уже сделали важный шаг, заморозив эти активы, и возникал вопрос о влиянии на финансовую стабильность и последствия для евро. Однако мы видим, что эти риски не осуществились", — подчеркнул он.

ЕС уже является одним из крупнейших доноров для Украины, включая пакет помощи на 50 миллиардов евро на период 2024-2027 годов, предоставляемый отдельно от кредита, поддержанного странами G7.

Портал "Комментарии" ранее писал, что украинские чиновники беспокоятся, что обещанные средства — 50 миллиардов долларов — в этом году могут не поступить в Украину.