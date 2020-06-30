"Евродепутаты от Франции едут в аннексированный Крым": Украина направила ноту протеста

Представитель Украины в парламенте Евросоюза Николай Точицкий направил обращение главам ведомства Давиду Сассоле и Девиду Макалистеру с требованием осудить незаконный визит европарламентских депутатов в аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте представительства.

Отмечается, что визит французских парламентариев приурочен к саммиту, который проводится оккупационными властями с 30 июня по 2 июля.

"С 2014 года Европейский Парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация с правами человека и милитаризация полуострова постоянно находятся на его повестке дня. Поэтому, я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику в отношении независимых стран", - указал в своем обращении Точицкий.

Таким образом представитель Украины подчеркнул, что участие в саммите французскими евроделегатами не только нарушает законодательство нашей страны, но и в целом противоречит ключевой позиции Евросоюза в отношении событий на полуострове.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский МИД направил ноту протеста в Кремль в связи с тем, что 24 июня в Севастополе прошел военный парад, приуроченный к 75-летию Великой Победы.

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