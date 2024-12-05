Президент Владимир Зеленский подверг критике Будапештский меморандум, который был подписан 30 лет назад, и заявил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.

Зеленский о Будапештском меморандуме. Фото из открытых источников

"Сегодня — 30 лет Будапештского меморандума. Десять лет войны. Ни один день этот документ не работал. Будапештский меморандум имел масштабное значение, когда был подписан, но сегодня даже много слов не заслуживает", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна извлечь уроки из прошлого, а потому должна получить реальные гарантии безопасности.

Действенными гарантиями Владимир Зеленский назвал реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности, оружие для защиты от врага и единство.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией и предусматривал предоставление "безопасных заверений" в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".