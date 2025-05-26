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"Это уже диагноз": Зеленский подверг резкой критике Путина

РФ не готова говорить об окончании войны

26 мая 2025, 21:33
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Марьян Ощановский

Диктатор России Владимир Путин продемонстрировал неготовность к дипломатическому решению войны, прибегнув к массированным обстрелам Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

"Это уже диагноз": Зеленский подверг резкой критике Путина

Зеленский призвал давить на РФ. Фото из открытых источников

"Россия уже более недели якобы готовит предложения для меморандума о мире, который должен положить начало дипломатическому пути решения войны. Но когда в разгар этого постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы, да еще и подготовка к новым наступлениям, это уж точно диагноз. Россия заслуживает полномасштабного давления — все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства призвал Европу и США к новым и сильным санкциям против России, которые должны стать гарантированным принуждением к прекращению огня и уважения.

"Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно нужно изменить", – сказал украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. В то же время Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых должностных лиц и специалистов в своих сферах", — отметил пополам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом для ужесточения санкций против РФ. "Лавров очень четко заявил, что никаких переговоров о прекращении огня не будет без предварительных условий. По его словам, прекращение войны может быть достигнуто лишь при условии достижения определенных договоренностей, которые станут предметом переговоров. Далее он снова унизил американцев, заявив, что они не будут вести переговоры в Ватикане", — рассказал эксперт-международник.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14393
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