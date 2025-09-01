Это провал Путина: МИД Украины отреагировало на декларацию саммита ШОС

Рубрики
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоги состоявшегося в китайском Тяньцзине саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главный документ встречи Тяньцзинская декларация вызвала удивление Киева, ведь в нем нет ни одного упоминания о войне, развязанной Россией против Украины.
Реакция МИДа Украины на декларацию саммита ШОС. Фото из открытых источников
МИД Украины назвал отсутствие какого-либо упоминания войны в Украине "важным фактом", ведь другие конфликты в мире в декларации по итогам саммита ШОС были указаны.
МИД считают, что отсутствие в декларации ШОС упоминания о войне в Украине стало провалом Кремля. Россия не получила ожидаемой поддержки, а попытки навязать собственный нарратив о причинах и последствиях войны потерпели поражение.
В ведомстве подчеркнули, что без справедливого завершения войны невозможно говорить о глобальном мире, устойчивом развитии и безопасности.
