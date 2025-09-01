Это провал Путина: МИД Украины отреагировало на декларацию саммита ШОС

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоги состоявшегося в китайском Тяньцзине саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главный документ встречи Тяньцзинская декларация вызвала удивление Киева, ведь в нем нет ни одного упоминания о войне, развязанной Россией против Украины.

Реакция МИДа Украины на декларацию саммита ШОС. Фото из открытых источников

МИД Украины назвал отсутствие какого-либо упоминания войны в Украине "важным фактом", ведь другие конфликты в мире в декларации по итогам саммита ШОС были указаны.

"Считаем красноречивым тот факт, что главный итоговый документ саммита не содержит ни одного упоминания российской войны против Украины. Удивляет, что самая большая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в столь важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире", — говорится в заявлении МИД.

МИД считают, что отсутствие в декларации ШОС упоминания о войне в Украине стало провалом Кремля. Россия не получила ожидаемой поддержки, а попытки навязать собственный нарратив о причинах и последствиях войны потерпели поражение.

"Отсутствие упоминания российской войны против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины", — пояснили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что без справедливого завершения войны невозможно говорить о глобальном мире, устойчивом развитии и безопасности.

