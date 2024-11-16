"Это положительный сигнал": почему протесты в Абхазии выгодны Украине

Протесты в грузинской Абхазии, которую оккупировала РФ, выгодны Украине, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Абхазии вспыхнули протесты. Фото из открытых источников

"События в Абхазии – это положительный сигнал. Даже, несмотря на определенные особенности протестов и объяснения оппозиции, что они "не против РФ". Это сигнал для всех, кто годами страдает от террора России, что все возможно и протестами все не должно ограничиваться. Нужно возвращать свои территории, выгонять россиян, разваливать РФ изнутри", – подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, у России недостаточно сил, чтобы одновременно бороться по всем направлениям.

"Надо всем – и соседним с Россией странам, и жителям самой РФ – уже стать сознательными и переходить к активным действиям", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет издание The Washington Post. "Главный признак — явное наращивание больших российских сил в этом районе. Разворачиваются дополнительные подразделения — не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что жители села Ольговка Курской области пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину на трудности и призвали "завершить проклятую войну, унесшую множество невинных жизней". Как сообщают российские медиа, люди пожаловались, что стали бездомными из-за того, что их деревня была разрушена во время боевых действий.