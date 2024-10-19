Это остановит продвижение россиян: Украина просит Запад не медлить с важным решением

Предоставление Украине разрешения на нанесение дальнобойных ударов оружием западного производства вглубь Российской Федерации сделает невозможным продвижение российских оккупантов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Речь идет об ударах дальнобойными ракетами, дальнобойным оружием исключительно по военным объектам на территории России", — заявил Андрей Сибига.

Топ-дипломат Украины подчеркнул, что Украина имеет справедливое право наносить эти удары исходя из статьи 51 Устава ООН, а именно – право на самооборону.

"По нашему мнению, решение уже сейчас о возможности Украиной применения дальнобойного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение наших солдат и воинов", — отметил министр.

Он отметил, что в свое время была задержка в оказании критически необходимой помощи для Украины, и это отразилось на ситуации на поле боя, в частности, с определенными продвижениями российских захватчиков.

"И сейчас мы должны избежать этой ситуации и мы очень надеемся, что это решение, в конце концов, будет принято нашими союзниками", — сообщил Андрей Сибига.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что западным союзникам пока не удалось достичь консенсуса относительно предоставления Украине разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, сообщает Bloomberg.

При этом американский президент дал понять, что это решение не является окончательным и в будущем может быть пересмотрено.

"Во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю". Сейчас консенсуса по поводу дальнобойного оружия нет", — сказал Джо Байден.

Как известно, разрешение на нанесение ударов западным оружием вглубь российской территории является одним из пунктов плана победы Украины, который Владимир Зеленский представил в США, странах Европы и Верховной Раде.



