Это остановит продвижение россиян: Украина просит Запад не медлить с важным решением

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Кравцев Сергей
Предоставление Украине разрешения на нанесение дальнобойных ударов оружием западного производства вглубь Российской Федерации сделает невозможным продвижение российских оккупантов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Украины подчеркнул, что Украина имеет справедливое право наносить эти удары исходя из статьи 51 Устава ООН, а именно – право на самооборону.
Он отметил, что в свое время была задержка в оказании критически необходимой помощи для Украины, и это отразилось на ситуации на поле боя, в частности, с определенными продвижениями российских захватчиков.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что западным союзникам пока не удалось достичь консенсуса относительно предоставления Украине разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, сообщает Bloomberg.
При этом американский президент дал понять, что это решение не является окончательным и в будущем может быть пересмотрено.
Как известно, разрешение на нанесение ударов западным оружием вглубь российской территории является одним из пунктов плана победы Украины, который Владимир Зеленский представил в США, странах Европы и Верховной Раде.
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