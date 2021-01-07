Это не мы: израильтяне исключают контрабандную доставку вакцин в Украину

В Министерстве здравоохранения Израиля в комментарии BBC News отрицали контрабанду или тайную поставку вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников. Ранее о такой "тайной вакцинации" чиновников в Украине сообщили изданию "Страна" и "Обозреватель" владелец последнего Михаил Бродский.

Израиль отрицает контрабанду вакцин

Представитель израильского министра здравоохранения Йоэль Эдельштейн в разговоре с BBC News исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.



"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", — заверили в министерстве.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.

Михаил Бродский, украинский бизнесмен и бывший чиновник, заявил о том, что в конце года в Украину завезли вакцины от коронавируса для политиков. Он обвинил в этом одну из украинских частных клиник, которая действовала совместно с председателем парламентского Комитета по здоровью нации Михаилом Радуцким.

Также Михаил Бродский предполагает, что на "тайную вакцинацию" уже прошли несколько депутатов и, "судя по всему", премьер-министр Денис Шмыгаль. За два этапа вакцинации они, по данным бизнесмена, платят по 2,5 тысяч евро. С какой именно страны могли ввезти вакцины, он не уточнял, но вспомнил об "израильских расследователях".

Как сообщало издание "Комментарии", в Польше разразился скандал, поскольку первые прививки получили знаменитости. На первоначальном этапе массового прививания в стране, вместо медицинских работников первыми вакцину вне очереди получили 18 знаменитостей. В их число попали актрисы Кристина Янда, Мария Северин, польский экс-вице-премьер Лешек Миллер и другие.

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