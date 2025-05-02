Эти красные линии Украина никогда не переступит: Сибига ответил Кремлю

Кремль должен раз и навсегда понять, что россияне как не имеют сейчас, так и не могут иметь в будущем права вето на выбор украинцев по вступлению в НАТО. Это главный постулат по поводу которого не может быть дискуссий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Украины подчеркнул, что Киев не воспринимает каких-либо ограничений суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности, по выбору союзов и альянсов, к которым стремимся присоединить.

"Да, мы можем не иметь сейчас консенсуса относительно членства страны в НАТО, но и дальше будем активно работать для его достижения. Однако Россия, как и ни одна другая страна, нет и не будет иметь права вето на наш выбор", — отметил Андрей Сибига.

Отдельно министр отметил, что именно из-за России до сих пор продолжается война, ведь Украина готова безусловно прекращать огонь. Однако Россия не готова принять это предложение. Путин стремится к войне.

"Украина не пойдет на так называемый мир любой ценой. Принципиальные позиции страны в условиях мира остаются четкими и неизменными. Во первых, мы не пойдем на признание каких-либо временно оккупированных территорий российскими. Во вторых, мы не согласимся на какие-либо ограничения по структуре численности и другим характеристикам Сил обороны Украины, ограничению оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствию их контингентов на нашей территории", – подчеркнул министр.

Читайте на портале "Комментарии" — соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной можно смело засчитать, как очередное свидетельство того, что Киев готов идти на компромиссы для завершения войны. Впрочем, путинский режим не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам со своей стороны. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.



