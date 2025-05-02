Эти красные линии Украина никогда не переступит: Сибига ответил Кремлю

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кремль должен раз и навсегда понять, что россияне как не имеют сейчас, так и не могут иметь в будущем права вето на выбор украинцев по вступлению в НАТО. Это главный постулат по поводу которого не может быть дискуссий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Украины подчеркнул, что Киев не воспринимает каких-либо ограничений суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности, по выбору союзов и альянсов, к которым стремимся присоединить.
Отдельно министр отметил, что именно из-за России до сих пор продолжается война, ведь Украина готова безусловно прекращать огонь. Однако Россия не готова принять это предложение. Путин стремится к войне.
Читайте на портале "Комментарии" — соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной можно смело засчитать, как очередное свидетельство того, что Киев готов идти на компромиссы для завершения войны. Впрочем, путинский режим не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам со своей стороны. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Новости