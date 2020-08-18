«Этапирован в Жодино». Что известно о муже Тихановской на данный момент

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Дмитрий Симоненко
Как сообщил правозащитный центр "Весна", Сергея
Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской,
этапировали в Жодино. Об этом стало известно от Интерфакс-Запад со ссылкой на правозащитный центр "Весна".
"Из-за запланированных акций поддержки
политзаключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали из Минска в
Жодино ", - объявили правозащитники.
Фото: YouTube-канал «Страна для жизни», источник Office Life
Сергей Тихановский – известный белорусский оппозиционный видеоблогер, был задержан 29 мая в городе
Гродно во время пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы
Тихановской, его супруги. Также правоохранители задержали несколько его
сторонников.
В Следственном Комитете Беларуси утверждают, что "этой
группой лиц было организовано проведение незаконного общественного мероприятия,
митинга, во время которого совершены групповые действия, грубо нарушающие
общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям
милиции". В связи с этим Тихановскому и его соратникам предъявили обвинение
в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а
также обвинение в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Белорусские правозащитники считают Тихановского жертвой
политических репрессий Лукашенко.
Сегодня, в день рождения блогера, Светлана Тихановская записала видеообращение.
Как ранее писали издание "Комментарии" Светлана Тихановская вновь обратилась к белорусам, где заявила, что нация больше не может жить со старой властью.
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