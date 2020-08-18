«Этапирован в Жодино». Что известно о муже Тихановской на данный момент

Как сообщил правозащитный центр "Весна", Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, этапировали в Жодино. Об этом стало известно от Интерфакс-Запад со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

"Из-за запланированных акций поддержки политзаключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали из Минска в Жодино ", - объявили правозащитники.

Фото: YouTube-канал «Страна для жизни», источник Office Life

Сергей Тихановский – известный белорусский оппозиционный видеоблогер, был задержан 29 мая в городе Гродно во время пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, его супруги. Также правоохранители задержали несколько его сторонников.

В Следственном Комитете Беларуси утверждают, что "этой группой лиц было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, во время которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям милиции". В связи с этим Тихановскому и его соратникам предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также обвинение в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитники считают Тихановского жертвой политических репрессий Лукашенко.

Сегодня, в день рождения блогера, Светлана Тихановская записала видеообращение.

Как ранее писали издание "Комментарии" Светлана Тихановская вновь обратилась к белорусам, где заявила, что нация больше не может жить со старой властью.

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