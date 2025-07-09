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Эта ночь все изменила: что теперь просит Украина у партнеров для отпора РФ

Андрей Сибига очертил приоритеты Украины после рекордной ночной атаки РФ

9 июля 2025, 13:42
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Кравцев Сергей

После рекордной ночной атаки России, во время которой было выпущено почти 750 воздушных целей, Украина имеет насущную потребность в укреплении противовоздушной обороны. Именно поэтому Киев просит партнеров как можно скорее закрыть все необходимые позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Эта ночь все изменила: что теперь просит Украина у партнеров для отпора РФ

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Вместо мирных усилий, Россия за одну ночь запустила по Украине рекордное количество — почти 750 беспилотников и ракет", — высказался Андрей Сибига.

Министр отметил, что этот растущий террор подчеркивает настоятельную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны, включая: инвестиции в беспилотники-перехватчики, усиление давления на Россию, сокращение российских доходов от нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 9 июля страна-агрессор применила рекордное количество дронов для удара по Украине, а именно 728 беспилотников. Однако большинство из них были "обманками". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Глава ЦПД пояснил, что во время ночной атаки большинство беспилотников, которые фиксировались в небе над Украиной, были не ударными, а фальшивыми. Реальных "Шахедов" среди них было меньше. 

"Большинство беспилотников в нашем небе этой ночью – это обманки. Шахедов/Гераней было меньше", — сказал он. 

Руководитель ЦПД также отметил, что Россия регулярно применяет такую тактику – более половины БпЛА в подобных атаках являются обманками.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Раде разводят руками: сможет ли Украина бороться с усилением вражеских атак.




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