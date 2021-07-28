Эстония отправила Украине более 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

В Украину прибыла партия из 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее отправило правительство Эстонии. Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине.

Транспортный самолет эстонских ВВС доставил 52800 доз препарата Фото: twitter.com/EE_Ukraine

Транспортный самолет эстонских ВВС доставил 52800 доз препарата. Эти дозы в первую очередь пойдут на иммунизацию военнослужащих резерва.

Дипломаты сказали, что в целом Эстония передаст Украине 200 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Их будут передавать Украине в рамках глобального механизма COVAX.

Как писали "Комментарии", человечество продолжает бороться с коронавирусной пандемией, несмотря на ослабление карантинных мероприятий во многих странах и удачное продвижение массовой вакцинации. Однако ученые, по-прежнему ищут наиболее эффективный способ победить болезнь. По информации BBC, им может стать "коллаб" различных препаратов против ковида.

В университете Оксфорда исследователи неутомимо занимаются совершенствованием системы протикоронавирусной вакцинации. Последние опыты показали, что когда первая прививка сделана препаратом AstraZeneca, а затем использовать вакцину от Pfizer, то организм создает более мощную систему защиты от коронавируса.

Также на портале мы рассказывали, что тяжелые последствия после вакцинации от коронавируса ждали молодую жительницу Лондона — Кортни Кинг. По утверждению женщины, ее вены и клетки крови "лопнули" после реакции на укол от Covid-19.



В июне в Брюсселе суд первой инстанции обязал компанию-производителя AstraZeneca ускорить темпы производства препарата от коронавируса. До 27 сентября они должны доставить в страны Евросоюза 50 млн доз вакцин.



Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что правительство Испании первый среди стран ЕС отменило масочный режим. Премьер Педро Санчес заявил, что данные меры утвердят на внеочередном заседании совета министров. Испания ввела масочный режим еще в мае 2020 года. Сначала он распространялся только на поездки в общественном транспорте, но уже через несколько недель наличие масок также стала необходимой на улицах для всех жителей старше 6 лет.







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