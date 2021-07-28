logo
Русский Українська

BTC/USD

40391.27

ETH/USD

2320.32

LTC/USD

138.64

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Эстония отправила Украине более 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca
commentss НОВОСТИ Все новости

Эстония отправила Украине более 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

В целом Эстония передаст Украине 200 000 доз вакцины

сегодня, 22:06
Автор:

Харченко Дарина

В Украину прибыла партия из 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее отправило правительство Эстонии. Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине.

Эстония отправила Украине более 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Транспортный самолет эстонских ВВС доставил 52800 доз препарата Фото: twitter.com/EE_Ukraine

Транспортный самолет эстонских ВВС доставил 52800 доз препарата. Эти дозы в первую очередь пойдут на иммунизацию военнослужащих резерва.

Дипломаты сказали, что в целом Эстония передаст Украине 200 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Их будут передавать Украине в рамках глобального механизма COVAX.

Как писали "Комментарии", человечество продолжает бороться с коронавирусной пандемией, несмотря на ослабление карантинных мероприятий во многих странах и удачное продвижение массовой вакцинации. Однако ученые, по-прежнему ищут наиболее эффективный способ победить болезнь. По информации BBC, им может стать "коллаб" различных препаратов против ковида.

В университете Оксфорда исследователи неутомимо занимаются совершенствованием системы протикоронавирусной вакцинации. Последние опыты показали, что когда первая прививка сделана препаратом AstraZeneca, а затем использовать вакцину от Pfizer, то организм создает более мощную систему защиты от коронавируса.

Также на портале мы рассказывали, что тяжелые последствия после вакцинации от коронавируса ждали молодую жительницу Лондона — Кортни Кинг. По утверждению женщины, ее вены и клетки крови "лопнули" после реакции на укол от Covid-19.

В июне в Брюсселе суд первой инстанции обязал компанию-производителя AstraZeneca ускорить темпы производства препарата от коронавируса. До 27 сентября они должны доставить в страны Евросоюза 50 млн доз вакцин. 

Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что правительство Испании первый среди стран ЕС отменило масочный режим. Премьер Педро Санчес заявил, что данные меры утвердят на внеочередном заседании совета министров. Испания ввела масочный режим еще в мае 2020 года. Сначала он распространялся только на поездки в общественном транспорте, но уже через несколько недель наличие масок также стала необходимой на улицах для всех жителей старше 6 лет.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/EE_Ukraine/status/1420407916243427335
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ