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Есть новые пакеты помощи: Зеленский рассказал о результатах "Рамштайна"-17

На 17-м заседании в формате "Рамштайн" союзники договорились о предоставлении Украине новых пакетов военной помощи

сегодня, 21:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Владимир Зеленский рассказал, каких положительных результатов удалось достичь Украине на 17-м заседании в формате "Рамштайн", состоявшемся 22 ноября. Об этом президент Украины сообщил в вечернем видеообращении, пишет портал "Комментарии".

Есть новые пакеты помощи: Зеленский рассказал о результатах "Рамштайна"-17

Владимир Зеленский рассказал о результатах "Рамштайна"-17. Фото из открытых источников

По словам президента, украинская армия получит новые пакеты военной помощи, куда войдут снаряды, ракеты, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны.


"Есть новые пакеты поддержки Украины – наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для нашей ПВО", — сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, на заседании в формате Рамштайн-17 была создана коалиция развития противовоздушной обороны.

"Создана коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция, и я благодарю за такое лидерство", — сказал украинский президент.

Зеленский также поблагодарил каждую страну, прилагающую усилия, чтобы украинские города и села были более защищенными от российских ударов.

"Пока не все можно рассказывать публично, но украинский воздушный щит становится сильнее буквально ежемесячно", — добавил президент.

Он также сообщил, что в ближайшее время ожидает отчета министра обороны Рустема Умерова о результатах "Рамштайна"-17.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский заявил, что Украина может остановить войну с Россией, но для этого придется отдать российским захватчикам Донбасс и Крым. Глава государства также заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план по Украине.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8682
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