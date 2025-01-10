Есть надежда: Умеров рассказал, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Следующее заседание союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

Состоялось заседание «Рамштайна». Фото из открытых источников

"Мы хотим, чтобы США остались в этом формате и даже усилили присутствие. В настоящее время не вижу проблем в этом вопросе, потому что мы уже согласовали дату следующего заседания", — сказал Рустем Умеров.

Как известно, ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что не знает, продолжатся ли заседания контактной группы после инаугурации Дональда Трампа. Американские медиа также писали о туманном будущем контактной группы Рамштайн за Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захват врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", — рассказал он.