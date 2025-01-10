Есть надежда: Умеров рассказал, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

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Марьян Ощановский
Следующее заседание союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.
Состоялось заседание «Рамштайна». Фото из открытых источников
Как известно, ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что не знает, продолжатся ли заседания контактной группы после инаугурации Дональда Трампа. Американские медиа также писали о туманном будущем контактной группы Рамштайн за Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захват врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", — рассказал он.
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