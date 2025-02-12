Есть контакт: Трамп все-так позвонил Путину - что известно

Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Трамп и Путин поговорили по телефону после того, как Уиткофф привез из Москвы "узника Кремля" Марка Фогеля. Коллаж: Комментарии

Телеканал, в свою очередь, утверждает, что получил информацию о звонке от источника в американской администрации. Никаких подробностей о разговоре пока не публикуется.

Вашингтон и Москва на момент выхода новости не комментировали сообщение CNN.

Как писали "Комментарии", посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, провел встречу с Путиным во время своей поездки в Москву. Уиткофф говорил с российским диктатором почти 3,5 часа. О чем шла речь во время этой встречи, не уточняется. В Белом доме информацию о вероятных переговорах не комментируют.

Издание The New York Times сообщило, что Уиткофф перед поездкой в Москву пообщался с ближайшими соратниками Путина. Также у посланника было несколько встреч с представителями Катара и Саудовской Аравии. На них обсудили войну в Украине.

Во вторник, 11 февраля, Стив Уиткофф посетил Москву со специальным визитом. Посланник Дональда Трампа забрал на своем самолете американского учителя Марка Фогеля. Американец был заключен в России по обвинению в хранении наркотиков. За решеткой мужчина провел 3 года. Все это время он утверждал, что найденные у него вещества были медицинской марихуаной.

В конце концов США и РФ удалось договориться о возвращении американца домой. Подробности обмена Белый дом не раскрывает. Однако Трамп назвал сделку "очень честной, очень умной". Президент также заявил, что освобождение Фогеля может стать важным шагом на пути к завершению войны в Украине.